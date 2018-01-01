Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gasp suçundan hükümlü bulunduğu Sinop'daki yarı açık cezaevinden yaklaşık 2 ay önce sevk edildiği hastaneden firar eden 22 yaşındaki A.K., kayıplara karıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri, A.K.'yi cadde üzerinde yürürken fark etti ve durumundan şüphelendi. Yunus ekiplerinin kimlik kontrolü yapmak istediği A.K., kaçmaya başlayınca kovalamaca sonucu yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.