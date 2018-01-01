Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıl başının hafta sonuna denk gelmesi ve yılın ilk gününün resmi tatil ilan edilmesi ile birlikte tatilciler Uludağ'a akın etti. Yılın ilk gününü Uludağ'da kutlamak isteyen tatilciler pistlere ve teleferiğe akın etti. Sabah saatlerinde başlayan yoğunluğun akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Teleferikte metrelerce kuyruk oluştu. Teleferiği tercih eden vatandaşlar, "Dünyanın en uzun halatlı teleferiği ve hava ulaşım aracı olduğu için teleferiği tercih ediyoruz" dedi.