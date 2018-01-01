Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da bir inşaatta bekçilik yapan kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde, Yıldırım G'nin (59) kahvehaneye giderek yakınlardaki inşaatta bir kişiyi silahla öldürdüğünü söylemesi üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bekçi Sefa Aşık'ın (55) pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Ekipler, cinayetin zanlısı Yıldırım G'yi (59) gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sefa Aşık'ın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Zanlı Yıldırım G'nin emniyette "İçimdeki ses bana 4 kişiyi öldürmemi söyledi. Daha öncede birilerini öldürmemi istemişti. Kendimi tutuyordum ama bu sefer tutamadım. Bekçi beni 3-4 gün önce kulübesinin bulunduğu yoldan geçirmemişti. Ben de gittim 'Al sana domuz kurşunu' diyerek bekçiye ateş ettim." şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesinde bir süre tedavi gördüğü belirtilen zanlı Yıldırım G, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.