Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hakkari-Van karayolu üzerinde şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Araçta ‘Colt’ isimli narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada 167 kilogram eroin ele geçirildi. 2 şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.