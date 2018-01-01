Hakkâri Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hakkari-Van karayolu üzerinde şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Araçta ‘Colt’ isimli narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada 167 kilogram eroin ele geçirildi. 2 şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Hakkâri'de 167 kilo eroin ele geçirildi
01.01.2018 - 17:18 | Son Güncelleme: 01.01.2018 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri’de şüphe üzerine durdurulan bir araçta 167 kilogram eroin ele geçirildi.
Etiketler : hakkari,eroin,uyuşturucu,haberler,
532601 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/532601.aspx
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