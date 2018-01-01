Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Mamak Ege Mahallesi’nde meydana geldi. Bir gecekondunun kömürlüğünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kömürlükteki malzemelerin yanmaya başlamasıyla yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.