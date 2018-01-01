Olay, Mamak Ege Mahallesi’nde meydana geldi. Bir gecekondunun kömürlüğünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kömürlükteki malzemelerin yanmaya başlamasıyla yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Ankara’da kömürlük yangını
01.01.2018 - 21:05 | Son Güncelleme: 01.01.2018 - 21:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’da bir gecekondunun kömürlüğünde çıkan yangın korkuttu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Etiketler : ankara,yangın,yaşam haberleri,
532628 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/532628.aspx
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