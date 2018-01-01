Edinilen bilgiye göre, merkezden Ayancık istikametine giden Adem T. idaresindeki 34 HZ PG plakalı otomobil, Sinop-Ayancık karayolunun 25. kilometresinde plakası henüz belirlenemeyen Nurettin Yıldız'ın kullandığı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün altında kalan Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise Ayancık İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu. Yıldız'ın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sinop’ta otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü
01.01.2018 - 21:11 | Son Güncelleme: 01.01.2018 - 21:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop'ta otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, merkezden Ayancık istikametine giden Adem T. idaresindeki 34 HZ PG plakalı otomobil, Sinop-Ayancık karayolunun 25. kilometresinde plakası henüz belirlenemeyen Nurettin Yıldız'ın kullandığı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün altında kalan Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise Ayancık İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu. Yıldız'ın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler : Sinop,yaşam haberleri,kaza,
532629 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/532629.aspx
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