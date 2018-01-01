Edinilen bilgiye göre, olay Ankara’nın Altındağ ilçesi Çamlık Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede park halindeki otoların teyplerini sökmeye çalışan iki hırsız, mahalle sakinleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Kızgın mahalle sakinleri, zanlıları darp etti. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, zanlıları vatandaşların elinden aldı. Hırsızlar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Oto teyp hırsızlarına linç girişimi
01.01.2018 - 21:21 | Son Güncelleme: 01.01.2018 - 21:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da oto teyp hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 kişi, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis tarafından vatandaşların elinden alınan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Etiketler : Ankara,linç girişimi,
532635 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/532635.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER