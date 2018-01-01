Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde bir börek salonunda iki grup arasında yan bakma sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından börekçiden ayrılan şüpheliler, yakınlarda bulunan bir akaryakıt istasyonunda karşılaştı. Şüpheliler burada da tekrar tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sercan B. tabancayla Kemal Özderya'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı. Özderya benzin istasyonunda hayatını kaybetti.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak şüpheli Sercan B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Sercan B.'nin Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor.