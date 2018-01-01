Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 20.00 sıralarında Ümraniye Reşitpaşa Caddesi üzerindeki park içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu otobüsü park halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar otobüsün yandığını görünce durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler içerisinde olan otobüsü söndürmek için müdahalede bulundu. Kısa sürede söndürülen yangında araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.