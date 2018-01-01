Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu’nun Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde ikamet eden Cem Şahin, yanına köpeğini de alarak arkadaşlarıyla birlikte ormanlık alanda gezintiye çıktı. Gezi sırasında yarım metre kar üzerinde sahibi Şahin ile birlikte yürüyen köpek bir süre sonra rahatsızlandı. Şahin, köpeğinin yürüyemediğini görünce sırt çantasının içine koyarak bulundukları yere 7 kilometre uzaklıktaki veterinere kadar taşıdı. Veterinerde tedavi edilen Şahin’in köpeği sağlığına kavuştu.