Edinilen bilgiye göre, Orhangazi ilçesi Gölyaka Mahallesi’nde Kemal Özkaranfil (52), Gölyaka Muhtarlığı binasının yanında bulunan bir kulübenin damında arkadaşları ile sohbet ettiği esnada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Özkaranfil için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Kalbinin durduğu belirlenen Kemal Özkaranfil’e sağlık ekipleri müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Özkaranfil, hayati tehlike kaydı ile Bursa Muradiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa’da çatıdan düşen şahıs ağır yaralandı
01.01.2018 - 23:19 | Son Güncelleme: 01.01.2018 - 23:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir kulübenin damında arkadaşları ile sohbet ederken dengesini kaybederek aşağıya düşen şahıs ağır yaralandı.
Etiketler : Bursa,Orhangazi,yaşam haberleri,
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