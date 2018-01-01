Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları torbacı E.Ö.'yü uyuşturucu alışverişi sırasında suçüstü yakaladı. E.Ö. gözaltına alınırken, uyuşturucu satın alan şahısların aracında da arama yapıldı. Araçta bulunanların sorgusunu yapan Narkotim ekipleri, U.A.'nın hırsızlık, cezaevinden firar, parada sahtecilik, iş yeri kurşunlama gibi 24 ayrı suçtan aranması olduğunu belirledi. Zanlıların araç ve üstlerinde yapılan aramada iki fişek esrar ve silah ele geçirildi. Zanlılar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.