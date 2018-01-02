Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te güvercinleri çalınan Mehmet G isimli şahıs, polisi arayarak güvercinleri çalan kişinin İstiklal Mahallesi 31 Nolu sokakta bulunan bir evde yaşadığını ve çalınan kuşlarının da evin damında bulunduğunu söyledi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, evin önüne gelerek evin etrafını sardı. Bu esnada evde bulunan hırsılık zanlısı şahıs, telefonla aradığı arkadaşlarından yardım istedi. Bir araçla olay yerine gelen araçtan, polisilerin üzerine doğru ateş açıldı. Av tüfeği ile açılan ateş nedeniyle bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis ekip otosu ile Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alındı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Olay yerinden kaçan aracı ise Yeşilvadi bulvarında durduran ekipler, içerisinde bulunan 3 kişiyi gözaltına aldıkları öğrenildi.

Olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alan polis ekipleri, güvercin çaldığı ileri sürülen ve ismi öğrenilemeyen şahsın da bulunduğu tahmin edilen eve girerek arama yapacak.