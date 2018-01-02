Bayrampaşa O-3 bağlantı yolunda servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bağlantı yolu bir süre kapandı. Ticari aracın çekilmesinden sonra tek şeritten trafik verilmeye başlandı. Minibüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'da kaza: 3 kişi yaralandı
02.01.2018 - 08:55 | Son Güncelleme: 02.01.2018 - 08:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Bayrampaşa O-3 bağlantı yolunda servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu minibüs devrildi. Devrilen minibüsteki 4 kişi yaralanırken kaza sebebiyle trafik durma noktasına geldi.
Etiketler : İstanbul,Bayrampaşa,trafik kazası,
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