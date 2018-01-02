Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.Ş'nin Diyarbakır'dan temin ettiği uyuşturucuyu kent genelinde torbacılara dağıtacağı ihbarını aldı. Zanlıyı takibe alan narkotik çalışanları, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Ş.Ş'nin Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi. Operasyon esnasında kaçmaya çalışırken gözaltına alınan Ş.Ş'nin evindeki aramada, bir kilogramlık jelatinlere sarılmış yaklaşık 80 kilogram esrar ele geçirildi. Emniyette sorguya alınan Ş.Ş'nin bağlantılı olduğu kişiler araştırılıyor.