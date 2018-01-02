Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle 51 mahalleye ulaşım sağlanamadığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kapalı yollarda çalışmalara başladığı belirtilen açıklamada, Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Gürpınar ve Muradiye'nin dışındaki ilçelerde kapalı yol bulunmadığı kaydedildi. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, karla karışık yağmur ve karlı geçmesi bekleniyor. Yetkililer, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Bölgede hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 7 derece olacağı tahmin ediliyor.

- Bitlis ve Hakkâri

Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgelerde karla kaplı köy yollarını açmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Hakkâri'de de kar ve tipi nedeniyle 11 köy ve 24 mezraya ulaşımın sağlanamadığı bildirildi. Valilikten alınan bilgiye göre, il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 35 yerleşim biriminin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.