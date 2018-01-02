Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Kaçmaz, hasta yatağında sıkılınca kolundaki serumla kahvenin yolunu tuttu. Raman Mahallesi’ndeki kahveye gelen Kaçmaz’a eski sağlık görevlisi işletmeci serumu taktı. Bir kolunda serumla arkadaşlarıyla iskambil oynayan yaşlı adam, "Evde olduğum süre içinde zaman geçmiyor. Serumu yanıma alıp kahveye geliyorum. Farkına varmadan serumun bitiyor. Bu da beni rahatlatıyor. Bir elinde serum diğer elimde de iskambil kağıtları var. Bazı vatandaşlar beni görünce tebessüm ediyor" dedi.

