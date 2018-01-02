Ahmet Kaçmaz, hasta yatağında sıkılınca kolundaki serumla kahvenin yolunu tuttu. Raman Mahallesi’ndeki kahveye gelen Kaçmaz’a eski sağlık görevlisi işletmeci serumu taktı. Bir kolunda serumla arkadaşlarıyla iskambil oynayan yaşlı adam, "Evde olduğum süre içinde zaman geçmiyor. Serumu yanıma alıp kahveye geliyorum. Farkına varmadan serumun bitiyor. Bu da beni rahatlatıyor. Bir elinde serum diğer elimde de iskambil kağıtları var. Bazı vatandaşlar beni görünce tebessüm ediyor" dedi.
Kolunda serumla kahvede kağıt oynadı
02.01.2018 - 11:30 | Son Güncelleme: 02.01.2018 - 11:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman’da, 75 yaşındaki Ahmet Kaçmaz’ın iskambil oyunu tutkusu hastalık dinlemedi. Yaşlı adam geldiği kahvede koluna serum taktırıp, arkadaşlarıyla oyun oynadı. Onu bu hâlde görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Ahmet Kaçmaz, hasta yatağında sıkılınca kolundaki serumla kahvenin yolunu tuttu. Raman Mahallesi’ndeki kahveye gelen Kaçmaz’a eski sağlık görevlisi işletmeci serumu taktı. Bir kolunda serumla arkadaşlarıyla iskambil oynayan yaşlı adam, "Evde olduğum süre içinde zaman geçmiyor. Serumu yanıma alıp kahveye geliyorum. Farkına varmadan serumun bitiyor. Bu da beni rahatlatıyor. Bir elinde serum diğer elimde de iskambil kağıtları var. Bazı vatandaşlar beni görünce tebessüm ediyor" dedi.
Etiketler : Ahmet Kaçmaz,Batman,serum,
532783 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/532783.aspx
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