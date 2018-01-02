Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 04.00 sıralarında Arnavutköy'de bir tıp merkezinde yaşanmıştı. Yüzleri maskeli ellerinde pala ve tabanca bulunan 2 gaspçı, görevlileri tehdit edip kasadaki 4 bin lira parayı alarak kayıplara karışmıştı. Güvenlik kameralarının da kaydettiği olay sonrası polis gaspçıları yakaladı. Sorguları tamamlanan Emrah Yıldırım ile Muhammet Kılınç çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.