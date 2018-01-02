Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Turan Emeksiz mahallesi 37. Sokakta meydana geldi. Evde tek başına bulunan 73 yaşındaki Emine Çevik, sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Gaziantep'te soba gazından zehirlenen yaşlı kadın öldü
02.01.2018 - 11:51 | Son Güncelleme: 02.01.2018 - 12:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Turan Emeksiz mahallesi 37. Sokakta meydana geldi. Evde tek başına bulunan 73 yaşındaki Emine Çevik, sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler : gaziantep,soba gazı,haberler,zehirlendi,
532786 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/532786.aspx
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