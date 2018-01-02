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İstiklal Caddesi'nde korkunç olay! Bir kadın hastanelik oldu
02.01.2018 - 12:17 | Son Güncelleme: 02.01.2018 - 12:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstiklal Caddesi'nde yürüyen İsrailli bir kadın, başına tadilat hâlindeki binadan düşen tahta parçası sonucunda yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : İstiklal Caddesi,kadın,yaralı,
532788 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/532788.aspx
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