Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de okul müdürüne öğrencinin pompalı tüfekli saldırısı 17 saniye sürmüş. Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, 15 Aralık günü, 3 yıldır görev yaptığı okulda, öğrencilerinden İ.P.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Kökmen, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kökmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, olayın ardından hakkında disiplin soruşturması bulunan 11'inci sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce kaydı başka okula alınan U.Y.'yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi U.Y.'nin babası B.Y.'yi azmettirici olarak gözaltına aldı. Müdür Kökmen'e ateş eden İ.P. ile U.Y. ve B.Y. tutuklandı. Kızılcaavlu bölgesindeki evde yakalandıkları sırada çocuklardan U.Y.'nin, yanlarında bulunan B.Y.'ye "Baba vurduk" diye bağırdığı, operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerince duyuldu. Tutuklanan öğrencilerden İ.P. hakkında disiplin soruşturması yürütüldüğü, İ.P.'nin okulun dışında U.Y. ile birlikte sigara içtiği ve saçları uzun olduğu için müdür Kökmen tarafından uyarıldığı da belirtildi. Olay günü veli toplantısının yapılmasının planlandığı, İ.P.'nin, Kökmen'den bazı konuları babasına söylememesini istediği; ancak bunun kabul görmediği ortaya çıktı.



KANLARINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, müdür Kökmen'i öldüren İ.P. ile arkadaşı U.Y.'nin kanında uyuşturucu tespit edildi. İ.P.'nin olayda kullandığı av tüfeği ile olay sırasında yanındaki U.Y.'nin üzerinde bulunduğu belirtilen 6.35 mm çapındaki tabancaya da el konuldu.

