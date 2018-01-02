Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün önceden uyardığı kar yağışı, yılın ilk günü Bingöl'ün ilçeleri ile merkezin yüksek noktalarında etkisini gösterdi. Kar yağışının en çok etkili olduğu Karlıova ilçesinde 37, Adaklı'da 11, Kiğı'da 6, Yedisu'da ve merkezde 8'er köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi tarafından karla mücadele için 17 greyder, 8 dozer, 12 kepçe, 2 kar savurma, 3 kar küreme aracıyla birlikte 11 ekibin hazır edildiği öğrenildi. Ekiplerin kapalı olan köy yollarını açmak için çalıştığı bildirdi.

İlçe merkezlerinde etkili olan kar yağışının ardından da esnaflar ve belediyelere bağlı iş makineleri devreye girerek kar temizleme çalışması yaptı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'de Bingöl'de havanın parçalı bulutlu geçeceğini ve sıcaklıklarda 1 ile 3 derece arasında azalma beklendiğini bildirdi. Meteoroloji ayrıca buzlanma ve don olayı beklendiğini aktararak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.