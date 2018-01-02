Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, olay Veysel Karani Mahallesi’ndeki 2. Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Mustafa A. isimli şahıs, sanayi sitesinde oto tamircisi olarak çalışan esnaf arkadaşı Beytullah Yağcı’yı (43) iş yerinde ziyarete gitti. Ziyarette iki arkadaş bir süre oturup sohbet etmeye başladılar. Daha sonra Yağcı ve Mustafa A., kime ait olduğu henüz belirlenemeyen ve olay yerinde bulunan tabancayı kurcalamaya başladılar. Bir anda ateş alan tabancadan çıkan mermi Yağcı’nın vücuduna isabet etti. Olayın ardından çevredekilerin yardımı ile özel bir araç ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yağcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yağcı’nın cesedi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Olayın ardından, Mustafa A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından da olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.