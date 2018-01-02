Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, işçi Hakan Akgün, 34 DF 5169 plakalı motosikletliyle tamir yapacağı eve gitmek için yola koyuldu. Taksim Cumhuriyet altgeçidinden çıkan Akgün, o esnada 35 GD 3654 plakalı otomobilini park eden Turgay Taşdemir’in açtığı kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan Akgün, birkaç metre ileriye savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza sonrası Beyoğlu Önleyici Hizmetler Büro Amirliğine bağlı devriye ekip, sürücüsünün ifadesine başvurdu. Ekipler, kaza nedeniyle bulvar üzerinde yoğunluğa müdahale etti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip ise kazayla ilgili tutanak tutarak inceleme başlattı.