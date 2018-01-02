Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Bahçelievler mahallesi Billur sokak üzerinde bir ikamette meydana geldi. Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, kombiden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini iddia eden N.İ. (25) ve S.B. (24), kendi imkânlarıyla hastaneye gitti. Tedavi altına alınan kiracılar, zehirlenmelerinden ev sahibini sorumlu tutarak şikâyetçi oldu.

Zehirlenen şahsın hayati tehlikesi sürüyor

Kentte yaşanan bir diğer zehirlenme ise Çamlıca mahallesi Figen sokakta meydana geldi. F.Ç. (35) isimli şahıs, yine akşam saatlerinde karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.