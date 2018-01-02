Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Göbeklitepe yolunun Ulubağ kırsal Mahallesi yakınlarında bir otomobil, DSİ’ye ait sulama kanalına uçtu. Araçtaki bir kişi kurtarılırken 3 kişinin ise hâlen araçta olduğu iddia edildi. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobildekileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına uçtu, 3 kişi kayıp
02.01.2018 - 17:22 | Son Güncelleme: 02.01.2018 - 17:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına uçtu. Araçtaki 1 kişi kurtarılırken kayıpları bulmak için çalışma başlatıldı.
Etiketler : şanlıurfa,şanlıurfa kaza,haberler,
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