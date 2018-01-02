Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Göbeklitepe yolunun Ulubağ kırsal Mahallesi yakınlarında bir otomobil, DSİ’ye ait sulama kanalına uçtu. Araçtaki bir kişi kurtarılırken 3 kişinin ise hâlen araçta olduğu iddia edildi. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobildekileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.