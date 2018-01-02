Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Mehmetpaşa Mahallesi Sevda Sokakta bulunan iki katlı ahşap evin girişi katında tek başına yaşayan 67 yaşındaki işçi emeklisi Muharrem Vehbi Artar’dan 3 gün boyunca haber alamayan arkadaşları polise ihbarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri eve girdiklerinde yaşlı adamı hareketsiz olarak yerde yatar vaziyette buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Yardım ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı adamın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adamdan ise geriye beslediği sokak kedisi kaldı. Kapının önünden ayrılmayan kedi objektiflere yansıdı. Arkadaşının çay ocağına 3 gündür uğramaması nedeni ile şüphelendiklerini ifade eden Hüseyin Koç, “Rahmetli çayevinin devamlı müşterilerindendi. 3 gündür gelmeyince biz hayatından endişe ederek polise haber verdik. Polis ekipleri ile birlikte geldik bu durumla karşılaştık vefat etmiş. 15 yıldır burada tek yaşıyordu, bir oğlunun Ankara’da olduğunu söylüyordu. Artova Maden Ocağından emekli idi. Biraz sağlık sorunları vardı, birkaç ameliyat olmuştu. Sürekli doktora gidip gelirdi” şeklinde konuştu.