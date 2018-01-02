Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ kırsal Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalına devrilen otomobilde boğularak hayatını kaybeden 2 kişinin kimliği tespit edildi. Şahısların Harran Üniversitesinde okuyan Hasan Türkmen (24) ve Fatma Urua (22) oldukları ve dersten çıktıktan sonra kalan boyundan Şanlıurfa merkeze gelmeye çalıştıkları belirlendi. Hasan Türkmen’in hangi bölümde okuduğu bilgisine ulaşılamazken Fatma Urua’nın ise KYK kız yurdunda kaldığı ve Coğrafya Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Hasan Türkmen’in kullandığı 63 YS 755 plakalı otomobilde sadece 3 kişinin olduğunu belirleyen ekipler, arama kurtarma çalışmalarına son verdi.