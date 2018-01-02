Atatürk Havalimanına iniş için alçalan THY uçağının pilotu yakınlarından geçen drone'u Atatürk Havalimanı kontrol kulesine bildirdi.
700 METRE YAKININDAN DRONE GEÇTİ
Türk Hava Yollarının Zürih- İstanbul seferini yapan Airbus 321 tipi uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada, uçağın 700 metre yakınından bir drone geçtiğini gördü. Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile telsiz bağlantısı kuran THY pilotu," Efendim yaklaşık 14,15 mil uzaklıkta, yaklaşık 2 bin 500 fitte bir drone gördüm. Bilginize" dedi.
İŞTE O TELSİZ KONUŞMASI
Pilot : Efendim yaklaşık 14,15 mil uzaklıkta, yaklaşık 2 bin 500 fitte bir drone gördüm. Bilginiz
Kule : 14-15 mil anlaşıldı efendim. Sağınızdan solunuzdan
Pilot : Hafif sağımızdan
Kule : Anlaşıldı efendim