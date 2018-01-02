Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atatürk Havalimanına iniş için alçalan THY uçağının pilotu yakınlarından geçen drone'u Atatürk Havalimanı kontrol kulesine bildirdi.

700 METRE YAKININDAN DRONE GEÇTİ

Türk Hava Yollarının Zürih- İstanbul seferini yapan Airbus 321 tipi uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada, uçağın 700 metre yakınından bir drone geçtiğini gördü. Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile telsiz bağlantısı kuran THY pilotu," Efendim yaklaşık 14,15 mil uzaklıkta, yaklaşık 2 bin 500 fitte bir drone gördüm. Bilginize" dedi.

İŞTE O TELSİZ KONUŞMASI

Pilot : Efendim yaklaşık 14,15 mil uzaklıkta, yaklaşık 2 bin 500 fitte bir drone gördüm. Bilginiz

Kule : 14-15 mil anlaşıldı efendim. Sağınızdan solunuzdan

Pilot : Hafif sağımızdan

Kule : Anlaşıldı efendim