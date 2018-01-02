Maltepe Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak içerisinde bulunan 5 katlı binanın zemin katındaki dairede 2’si çocuk 3 kişinin cesedi bulundu.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
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Maltepe Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak içerisinde bulunan 5 katlı binanın zemin katındaki dairede 2’si çocuk 3 kişinin cesedi bulundu.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
Etiketler : maltepe,fındıklı,ceset,