Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maltepe Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak içerisinde bulunan 5 katlı binanın zemin katındaki dairede 2’si çocuk 3 kişinin cesedi bulundu.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor.