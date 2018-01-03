Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da rot balans ustalığı yapan İbrahim Tetik (54), 15 yıl önce sürekli eğildiği ve ağır kaldırdığı için bel fıtığı oldu. Doktora giden Tetik, L1, L2, L3, L4 ve L5 omurlarında sıkıntı yaşadığını ancak ameliyatı gerektiren bir durum olmadığı bilgisini aldı. Bir süre sonra rahatsızlığı nükseden şahıs, bu sefer doktor yerine inversiyon aletiyle vatandaşlara yardımcı olmaya çalışan kişilere yöneldi. Buradaki tedavilerle rahatlayan Tetik, kendi aletini yaptı. İlk kendi üzerinde deneyen usta, olumlu sonuçlar alınca çalıştığı sanayide aynı dertten muzdarip esnaf ve müşterilere yardım etmeye başladı. Dükkânında önce arabaların rot ayarını yapan Tetik, daha sonra hastaları inversiyon aletine yatırıp baş aşağı sallandırıyor, bellerine asılıyor. İddiaya göre, 15 dakikalık işlemin ardından dükkâna topallayarak gelenler koşarak, zıplayarak çıkıyor. 6 ayda 40’a yakın kişiyi tedavi ettiğini söyleyen Tetik “Çevredeki arkadaşlara, kamyonculara, otobüsçülere yardımcı oluyorum. Yüzde yüz çözüm değil tabii. Fıtığı çok ilerlemiş olan hastaları doktorlara yönlendiriyoruz” dedi. Ustanın yanına tedavi olmaya gelen inşaat çalışanı Orhan Karaalp ise “Doktora gittim, bel fıtığı başlangıcı dediler. Merhem, ağrı kesici verip yolladılar. Birkaç gündür sancılarım vardı. Arkadaşların tavsiyesi üzerine buraya geldim. Şu anda hiçbir ağrım kalmadı” ifadelerini kullandı. Kamyon şoförü Hasan Baba da “Doktora gittim bir şey olmadı. İbrahim usta sayesinde artık rahat yürüyebiliyorum” şeklinde konuştu.