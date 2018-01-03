Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan Doç. Dr. Özlenen Özkan, yüz, çift kol ve rahim nakliyle dünyanın tanıdığı ünlü cerrah olan eşi Prof. Dr. Ömer Özkan’ın önce hocası, sonra eşi olduğunu söyledi. İlk tanıştığı günden beri eşinin kendisine örnek seçtiğini ifade eden Doç. Dr. Özkan “İşinde çok iyi ve akıllı bir cerrah. Vicdanlı bir insan. Ondan çok şey öğrendim ve hâlâ öğreniyorum” dedi. Karı kocanın aynı ortamda çalışmasının zor olduğunu ifade eden Özlenen Özkan, şunları dile getirdi: Elbette arka planda kalmam gerektiği zamanlar oluyor. Ama bundan çok mutsuzluk duymuyorum. Çünkü hakikaten bize ilham veren bir insan. Ona her zaman çok şey danışıyorum. Problem yaşayabiliyoruz ama baş etmeyi öğrendim zamanla. Evde roller farklı ama iş yerinde tabii ki hocam. Bana ameliyatta zaman zaman bağırabiliyor. Bunu hiçbir şekilde duygusal anlamda yorumlamıyorum. Gerektiği yerde bağıracak. Çünkü hakikaten zor bir iş yapıyoruz. Elimizin altındaki malzememiz insan. Bazen çok hızlı olmamız gerekiyor. Hata affetmiyor. O açıdan gergin zamanlarımız olabilir.