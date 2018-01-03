Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmaniye’de ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Mert Ali Savğı'nın bir hayırsever tarafından bağışlanan tekerlekli sandalyesinin aküsünü bir vicdansız çaldı. Sabah saatlerinde fark edilen hırsızlık olayıyla ilgili ailenin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. Okula bu araçla gidip, geldiğini ve akünün çalınmasıyla zor durumda kaldığını belirten Mert Ali Savğı "Eve mahkûm oldum. Bunu yapanı Allah'a havale ediyorum" dedi. Savğı, kısa bir video çekip, sosyal medyadan paylaşarak yardım istedi.

Bir iş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Reşat Çoban, çöpe atılmış çanta buldu. İçerisinde altın ve para olduğunu fark edince durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede çantanın içerisinde 180 lira para ve 20 ile 25 bin lira değerinde ziynet eşyası buldu. Çantadaki numarayı arayan polis, altınların Özbekistan uyruklu bir kadına ait olduğunu belirledi. Çantayı bulan Reşat Çoban "Vatandaşlık gö-revimi yaptım" dedi.