Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik bir hafta önce Bylock operasyonu başlattı. Şafak vakti yapılan operasyonda Bylock kullandığı ileri sürülen 4'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlılardan N.E. isimli kadının telefonlarında 3 Bylock kullandığı ve öğretmenlikten ihraç edildiği, kocasının da Bylock kullanmaktan cezaevinde olduğu, kadının Diyarbakır'ın 'emniyet ablası' olduğu, eşi Mehmet Ercan E.'nin ise 'emniyet ağabeyi' olduğu tespit edildi. Ayrıca kadının ve kocasının yakın akrabalarının hepsinin de Bylock kullandığı belirlendi.



Zanlı kadının emniyette sorgusunda Bylock'u kendisinin kullanmadığını, kocasının kullandığını söylediği ancak polisin Bylock'un içeriğini çözdüğü yazışmaların kadınları FETÖ ağına düşürmek ve kadın sohbet toplantıları yapmak üzerine olduğu belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü itirafçı olarak örgüt içerisinde ne yaptıklarını tek tek anlattı. Gözaltına alınan diğer 3 kadının üniversitelerin öğretmenlik bölümünden mezun olduğu ancak hala atanamadıkları, erkeklerin de öğretmen olduğu öğrenildi.Kadın zanlılar N.E., S.B., F.B. ve B.G. ile erkekler A.Y., R.A. ve V.D. adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılardan itirafçı olmayan R.A. tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

