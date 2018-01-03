Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıkamış’ta güneşli ve sıcak hava yerini yeniden kar yağışına bıraktı. Gece sabaha doğru yağan kar, etrafı beyaza bürürken, vatandaşlar ise ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Sarıkamış’ta, kar yağışı en çok kayakseverleri sevindirdi. Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde son yağan karla birlikte kar kalınlığı 70 santim olarak ölçüldü.Sarıkamış’a karın yakıştığını ifade eden Ali Yıldırım, "Sabah kalktığımızda her taraf bembeyaz olmuştu. Şehitler diyarı Sarıkamış’ın en güzel yönü de kar. Evlerimizin, iş yerlerimizin önünü temizlemeye başladık" dedi.Öte yandan Sarıkamış’ta kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.