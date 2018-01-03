Kundaklama sırasında alev bir anda parlayınca kundakçı da yaralandı. O panikle de oradan uzaklaştı. Yangın sonrasında lüks cip ise kullanılmaz hale geldi.
Arabayı kundaklarken kendisi de yandı
03.01.2018 - 09:34 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 09:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanada’nın Toronto şehrinde bir lüks cip kundaklandı. O anlarsa saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler : kanada,kundakçı,araba kundakçısı,
533024 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533024.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER