Her gün binlerce kişinin kullandığı Beyoğlu Taksim Tüneli adeta evsizlerin dinlenme ve uyuma noktası hâline geldi. Soğuklardan korunmak ve uyumak isteyen evsizler Taksim Tüneli'ni mesken tuttu. Bazı evsizler tünelin kaldırımına dinlenmek için otururken, bazıları da uyudu. Soğuktan da korunmak isteyen evsizler, çöpten buldukları battaniyeleri ve naylonları üzerine örttüler. Tünelden geçen vatandaşların ise bu duruma aldırış etmeden geçip gitmesi dikkat çekti. Havanın soğuk olması nedeniyle arabaların gürültüsüne bile aldırış etmeyen evsizlerin yürek burkan hâli ise kameralara yansıdı.
Taksim Tüneli'ni mesken tutan evsizlerin hâli yürek burktu
03.01.2018 - 09:26 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 09:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Soğuktan korunmak için Taksim Tüneli'ni mesken tutan evsizlerin çöpten buldukları battaniyeler ve naylonlarla ısınmaya çalışmaları yürekleri burktu.
Etiketler : taksim,haberler,evsiz,
533031 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533031.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER