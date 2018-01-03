Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Operasyon, sabah erken saatlerde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’da uyuşturucu kullandıkları ve ticaretini yaptıkları belirlenen 10 şüpheli yaklaşık 2 ay önce takibe alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, belirlenen 10 şüpheliyi teknik ve fiziksel olarak 2 ay boyunca takip etti. Yapılan takibin ardından yeterli delile ulaşan polis ekipleri sabah erken saatlerde operasyon için düğmeye bastı. Aksaray merkezde 10 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri şüphelilerin evlerinde de narkotik köpeği ile geniş çaplı aramalar yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan 8 şüpheli Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.