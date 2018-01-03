Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan'ın Agioi Theodoroi Limanı'ndan Bulgaristan'ın Varna Limanı'na giden 31 bin 330 groston ağırlığında, 183 metre uzunluğunda Yunanistan bayraklı 'Platinum' isimli tankerde Sarıçay mevkisi açıklarında makine arızası meydana geldi.

Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi. Yardım talebinde bulunmayan tanker, arızasını kendi imkanlarıyla gidermek üzere Barbaros Plajı açıklarına demirledi. Kurtarma-9 römorkörü güvenlik maksadıyla gönderilirken, Sahil Güvenlik unsurları ise bölgede önlem aldı. Barbaros Plajı açıklarında avcılık yapan balıkçı tekneleri bölgeden uzaklaştırıldı.