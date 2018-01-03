Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şemdinli ilçesinin Derecik beldesine bağlı Koçyiğit köyünde dünyaya gelen çift başlı buzağı, görenleri hayrete düşürdü. Köyde ikamet eden Şahin Can’a ait ineğin gece doğurduğu çift başlı buzağı, sabah saatlerinde öldü. Durumu öğrenen köylüler, gördükleri çift başlı buzağı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Hayatında ilk defa çift başlı buzağı gördüğünü söyleyen Şahin Can, yaşanan olay karşısında çok şaşırdığını söyledi.