Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da bir düğün salonunda garson olarak çalışan kişi, 2011 yılında iş sözleşmesinin işverence haksız şekilde feshedildiğini ileri sürerek, İstanbul 2. İş Mahkemesi’nde alacak davası açtı. Davacı garson, kıdem, ihbar ve kötü niyet tazminatı ile fazla çalışma, bahşiş alacağı, asgari geçim indirimi (AGİ), yemek ve yol ücreti, yıllık izin, millî bayram ve genel tatil alacaklarının tahsilini talep etti. Mahkemede savunma yapan davalı salon sahipleri ise, davacının mazeretsiz işe gelmemesi sebebiyle iş sözleşmesinin sona erdiğini, taleplerinin haksız olduğunu iddia edip, davanın reddini istedi. Tarafları dinleyen mahkeme, davacı garsonu haklı buldu. İstanbul 2. İşçi Mahkemesi, davacının akdin fesih tarihi itibari ile kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, AGİ alacağı, ücret alacağı, hafta tatili ve genel tatili ücreti alacağı, 1 yıllık bahşiş (tip) ücreti alacağının ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Her iki taraf da kararı temyiz etti. Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, davacı garsonun bahşiş alacaklarının fazla hesaplandığına dikkat çekti. Kararda, "Davacı garson, İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne işvereni şikayet ederken de bahşişin 8 aydır ödenmediğinden söz etmiştir. Davacının bu beyanları karşısında bahşiş alacağının 8 aylık yerine 1 yıllık hesaplanıp hüküm altına alınması talep aşımı olup, hatalıdır. Davada 2 davalı olup, hükmedilen alacakların hangi davalıdan ne oranda tahsil edileceği noktasında hükümde tereddüt oluşturulması da hatalıdır. Hüküm şüphe ve tereddüde yol açmayacak şekilde oluşturulmalı, kabul edilen ve reddedilen alacak kalemleri tek tek, açık açık yazılmalıdır" denildi.