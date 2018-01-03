Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yol ortasında duran 01 T 1733 plakalı otomobilin bagaj kısmında kan lekesini fark eden tarım işçileri aracın 15 metre ilerisinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişi görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Şehir merkezinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan mahalleye giden 112 Acil sağlık ekibi adamın boğazının kesilerek öldürülmüş olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı araştırmada, cesedin taksicilik yapan Yaşar Özgan'a (58) ait olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede Özgan'ın 15 yerinden bıçaklandığı ve sağ kulağının altında kesici bir aletle yapıldığı tahmin edilen derin bir yara izine rastlandı. Yolun kenarında bulunan portakal bahçesi içinde suç aleti araştıran ekipler cesetten 50 metre uzaklıkta kanlı bir çanta buldu. Bir müşterisi tarafından sürekli aranan şoförün cep telefonunu açan polis, “Kendisi şu anda burada değil başka bir taksi çağırın” diye cevapladı. Polis vahşice işlenen cinayeti aydınlatmak için çalışma başlattı.