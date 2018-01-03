Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskenderun’da yapımı devam eden Pac Meydanı Battı-Çıktı Projesi kapsamında devam eden yol çalışmaları devam ederken, yol açma çalışmalarını yapan firmaya ait iş makinesi çalışması esnasında yeraltından geçen doğalgaz boru hattını parçaladı. Doğalgaz borusu parçalanınca olay yerine doğalgaz ekibi çağrıldı. Doğalgazın vanadan kesilmesinin ardından ekipler çalışma yaparak parçalanan boruyu değiştirdi. Doğalgaz borusunun tamir edilmesinin ardından ekipler yol çalışmalarına devam etti.