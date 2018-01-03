İskenderun’da yapımı devam eden Pac Meydanı Battı-Çıktı Projesi kapsamında devam eden yol çalışmaları devam ederken, yol açma çalışmalarını yapan firmaya ait iş makinesi çalışması esnasında yeraltından geçen doğalgaz boru hattını parçaladı. Doğalgaz borusu parçalanınca olay yerine doğalgaz ekibi çağrıldı. Doğalgazın vanadan kesilmesinin ardından ekipler çalışma yaparak parçalanan boruyu değiştirdi. Doğalgaz borusunun tamir edilmesinin ardından ekipler yol çalışmalarına devam etti.
Hatay’da yol çalışmasında doğalgaz borusu patladı
03.01.2018 - 12:42 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 12:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın İskenderun ilçesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından devam eden yol çalışması sırasında iş makinesi yer altındaki doğalgaz borusunu parçaladı.
Etiketler : hatay,Hatay,İskenderun,
533094 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533094.aspx
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