Sabahın ilk saatlerinde başlayan yağmur şiddetini artırarak devam ediyor. Sağanak yağış özellikle sabahın ilk saatlerinde okullara ve iş yerlerine giden vatandaşlara zor anlar yaşattı. Belediye ekiplerinin zamanında ve hızlı müdahalesi ile su baskınları ve taşkınlar yaşanmazken, yetkililer vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.
Kuzey Ege’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor
03.01.2018 - 12:51 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 12:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkekesir’in Edremit Körfezi'nde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.
Etiketler : Kuzey Ege,sağanak yağış,
533100 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533100.aspx
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