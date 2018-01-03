Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabahın ilk saatlerinde başlayan yağmur şiddetini artırarak devam ediyor. Sağanak yağış özellikle sabahın ilk saatlerinde okullara ve iş yerlerine giden vatandaşlara zor anlar yaşattı. Belediye ekiplerinin zamanında ve hızlı müdahalesi ile su baskınları ve taşkınlar yaşanmazken, yetkililer vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.