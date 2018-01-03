Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 13 bin kamyonun bulunduğu İstanbul'da, aşırı hız yapanlara ve güzergâh dışına çıkıp hafriyat döken kamyon sürücülerine, yeni sistemle birlikte anında ceza kesilebilecek.Kentsel dönüşüm ve büyük projelerin yürütüldüğü İstanbul'da hafriyat kamyonlarının karıştığı kazalarda son 20 ayda 38 kişi hayatını kaybetti.

11 BİN KAMYONA CİHAZ TAKILDI

İBB'nin şehir sınırları içerisinde uygunsuz faaliyet gösteren hafriyat kamyonlarını engellemek amacıyla başlattığı bu çalışma kapsamında bugüne kadar 11 bin kamyona araç takip cihazı yerleştirilerek, hafriyat, moloz ve hazır beton taşıyan kamyonlar takibe hazır hale getirildi. Kurallara uymayan, çevreyi kirleten veya eksikleri olan araç sürücülerine belirlenen miktarda ceza kesilebilecek.

KAMYON SÜRÜCÜLERİ UZUN KUYRUKLARDAN ŞİKAYETÇİ

DHA'ya konuşan bazı kamyon sürücüleri, araçlarına bin 200 TL karşılığında takılan takip sisteminden memnun olduklarını ve uygunsuz hafriyat döken kişileri engelleyeceğini ifade ettiler. Kamyon şoförleri hafriyat döküm alanlarında uzun süreler bekletildiklerini ve bu durumun işlerini aksattığını, ton başına alınan hafriyat döküm ücretlerinin düşürülmesini istediler.

"Takip cihazı takılmasından memnunuz. Kaçak dökümleri engelleyeceğini düşünüyoruz. İstanbul için çok iyi oldu" diye bazı sürücüler de, "Bizim en büyük sorunumuz, hafriyat dökümü için sıra beklemek. Döküm alanına gelip 5-6 saat beklemek istemeyenler, aracında GPS olsa bile gidip başka yerde kaçak döküm yapıyor. Döküm ücretleri de çok yüksek. Bir aracın dökümü, 150-160 TL tutuyor. Bu parayı verdiğimiz hâlde çok sıra bekliyoruz. Çalışamıyoruz, günlük iki sefer zor geliyoruz " diye konuştular.