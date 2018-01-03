Kaza, ilçeye bağlı Selçuk Mahallesi 24 Ağustos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasibe Uymaz’a (78) seyir halindeki Mevlüt A. (39) idaresindeki 42 D 7276 plakalı yolcu midibüsü çarptı. Midibüsün altında kalan yaşlı kadın çevredeki vatandaşlar tarafından aracın altından çıkarıldı. Çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Hasibe Uymaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası midibüs sürücüsü Mevlüt A. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'da midibüsün çarptığı yaşlı kadın öldü
03.01.2018 - 14:16 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 14:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya’nın Akşehir ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir kadın, midibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Etiketler : konya,haberler,kaza,öldü,
533125 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533125.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER