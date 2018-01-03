Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, ilçeye bağlı Selçuk Mahallesi 24 Ağustos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasibe Uymaz’a (78) seyir halindeki Mevlüt A. (39) idaresindeki 42 D 7276 plakalı yolcu midibüsü çarptı. Midibüsün altında kalan yaşlı kadın çevredeki vatandaşlar tarafından aracın altından çıkarıldı. Çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Hasibe Uymaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası midibüs sürücüsü Mevlüt A. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.