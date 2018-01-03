Edinilen bilgiye göre, 4 gündür ailesi tarafından ulaşılamayan Sefa Türk’ün (29) cansız bedeni bugün öğle saatlerinde ikamet ettiği Spor İl Müdürlüğü Sporcu Kamp Merkezindeki odasında bulundu. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucunda öğrenileceği Türk’ün intihar etmiş olabileceği iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Sporcu Kamp Merkezinde esrarengiz ölüm
03.01.2018 - 14:34 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 14:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan 29 yaşındaki şahıs, Sporcu Kamp Merkezindeki odasında ölü bulundu.
Etiketler : Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü,Sporcu Kamp Merkezi,ölü bulundu,
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