Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 4 gündür ailesi tarafından ulaşılamayan Sefa Türk’ün (29) cansız bedeni bugün öğle saatlerinde ikamet ettiği Spor İl Müdürlüğü Sporcu Kamp Merkezindeki odasında bulundu. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucunda öğrenileceği Türk’ün intihar etmiş olabileceği iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.