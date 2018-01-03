Önceki gün Ataşehir’de bir sürücü aracı ile merdivenleri inerken görüntülenmişti. Yürekleri ağza getiren kamyonetin sürücüsü Gayrettepe Sivil Trafik ekipleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. Yakalandıktan sonra Ataşehir Örnek Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi’ne getirilen sürücü Sinan Human, “Bilmeyerek girdiğim için merdivenleri kullandım” dedi. İfadesi alınan Sinan Human’a trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten işlem yapıldığı öğrenildi.
Aracını merdivenlere süren sürücü gözaltına alındı
03.01.2018 - 14:40 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 14:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ataşehir’de aracı ile merdivenleri kullanarak inen sürücü, polis tarafından gözaltına alındı. Aracın sürücüsü Sinan Human, “Bilmeyerek girdiğim için merdivenleri kullandım” dedi.
Etiketler : Ataşehir,araba,merdiven,
533136 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533136.aspx
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