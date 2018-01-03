BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Osmangazi’nin Güneştepe Mahallesi, Hamitler Mahallesi ve Kent Mezarlığı ile civarında 04 Ocak Perşembe günü 08:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. 