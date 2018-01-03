Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Sarıağaç Mahallesi'nde yağışlar nedeniyle kayan toprak ve üzerindeki dev kayalar düşerek yolu trafiğe kapattı. O anda yoldan araçların geçmemesi olası bir faciayı önledi. Mahalle sakinleri ve Sarıağaç Muhtarı Durmuş Ali Karataş durumu yetkililere haber verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle kayaları kaldırarak yolu trafiğe açtı.

