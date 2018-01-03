Alınan bilgiye göre, Sarıağaç Mahallesi'nde yağışlar nedeniyle kayan toprak ve üzerindeki dev kayalar düşerek yolu trafiğe kapattı. O anda yoldan araçların geçmemesi olası bir faciayı önledi. Mahalle sakinleri ve Sarıağaç Muhtarı Durmuş Ali Karataş durumu yetkililere haber verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle kayaları kaldırarak yolu trafiğe açtı.
Yola düşen dev kayalar trafiği kapattı
03.01.2018 - 14:55 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 15:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Anamur ilçesinde mahalle yoluna dev kayalar düştü.
Alınan bilgiye göre, Sarıağaç Mahallesi'nde yağışlar nedeniyle kayan toprak ve üzerindeki dev kayalar düşerek yolu trafiğe kapattı. O anda yoldan araçların geçmemesi olası bir faciayı önledi. Mahalle sakinleri ve Sarıağaç Muhtarı Durmuş Ali Karataş durumu yetkililere haber verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle kayaları kaldırarak yolu trafiğe açtı.
Etiketler : mersin,kaya,haberler,
533141 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533141.aspx
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